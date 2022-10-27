稱網路色情危害人心 教宗：把它從手機裡刪掉吧

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社梵蒂岡26日綜合外電報導）天主教教宗方濟各在梵蒂岡今天公布的文字紀錄中，警告羅馬的神學院學生有關網路色情片的危險，稱軟性色情作品是一種會「削弱神職人員內心力量」的誘惑。

法新社報導，86歲的方濟各（Pope Francis）24日在梵蒂岡舉行的會議上，詳細回答神職人員和在羅馬學習的神學院學生提出的各種問題，從調和科學與信仰到個人試圖在具有缺點的同時保有道德。

然而，當被問及如何以最好的方式使用數位和社群媒體來「分享成為基督徒的快樂」時，教宗在提出更嚴重的風險前警告說，不要沉迷於看新聞，而聽音樂則會分散一個人工作時的注意力。

根據問答環節的文字紀錄，教宗說，「關於這個（主題）還有另一件事，你們都很清楚：網路色情片」。

方濟各說：「你們每個人都想想，自己有沒有遇過或經歷過網路色情的誘惑。這是很多人都有的惡習，很多世俗男女，甚至牧師和修女都有。」

他說，這裡談的不只是像虐待兒童這樣的犯罪色情作品，而是更「一般」的色情片。

耶穌會出身的方濟各在擔任教宗前曾譴責色情作品，最近一次是在6月，當時他說這是「對男女尊嚴的永久攻擊」，還說這應該被昭告為「對公共健康的威脅」。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

教宗說：「親愛的弟兄們，請注意這一點。純淨的心靈，每天接受神傳達旨意的人，不能接收這種色情訊息。」他敦促信徒將這類內容從手機裡刪除，「如此一來，手中便沒有這種誘惑」。

方濟各強調：「這會削弱神職人員內心的力量。請原諒我說了這麼多關於色情的具體細節．但事實是，這已經侵蝕了牧師、神學院學生、修女和虔誠信徒的靈魂。你們明白嗎？這很重要。」（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1111027