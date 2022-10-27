東協外長雅加達集會 討論緬甸和平進程

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（中央社雅加達27日綜合外電報導）東南亞各國外交部長今天在印尼首都雅加達召開會議，在11月東南亞國家協會（ASEAN）領袖高峰會前，討論緬甸政治危機。緬甸軍政府並未派代表出席。

根據緬甸當地的監督組織，軍方去年2月發動政變以來，緬甸國內一直處於混亂狀態，軍方對異議人士的殘酷鎮壓已造成2300多人喪生。

東協對緬甸不斷升級的侵犯人權行為表示「嚴重關切」，但其解決危機的努力尚未取得成果。

印尼外長勒特諾（Retno Marsudi）說，東協去年4月與緬甸軍政府達成五點和平共識以結束緬甸國內的暴力衝突，這項計畫將成為今天這場緊急會談的重點之一。

印尼外交部發言人表示，勒特諾下午將就這場會談召開記者會。

由10個國家組成的東協料將討論緬甸和平計畫進程，包括呼籲終結暴力、增加援助，以及軍隊與反政變團體的對話。

印尼外交部一名官員上週告訴法新社：「緬甸軍政府沒有表現出任何執行（計畫）的意願或具體步驟。」

緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）並未獲邀參與下個月在柬埔寨舉行的東協峰會，緬甸軍政府已連續兩年被排除在外。

泰國外交部一名官員證實，緬甸並未派代表出席今天在雅加達東協秘書處舉行的會議。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1111027