台片查無此心倫敦全球首映 刻劃被遺棄的愛與期待

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（中央社記者陳韻聿倫敦29日專電）獲2022金馬獎5項提名的懸疑犯罪片「查無此心」近日在英國規模最大亞洲影展「倫敦東亞電影節」舉行全球首映，近百張票券在放映日前即完售。

導演曾英庭出席22日的首映會與映後座談。他會後接受中央社專訪時提到，影片中無論是員警、凶殺案加害與被害人，或是失聯移工與地下仲介，他們的生命故事都呈現當對他人或對自己的期待落空、當追求的情感寄託與理想不可得，當事人深切的被遺棄感。

影片中，一名警官說，在台灣，殺人最兇殘的，往往是「感情受傷的人」。

另一方面，社會中總有許多幽微、無法非黑即白一刀切的現象，多數人無論是選擇「視而不見」或「不願直視」，都參與形塑了這些灰色地帶的「被遺棄」（abandoned）狀態。

「查無此心」（The Abandoned）入圍2022金馬獎「最佳新導演」、「最佳美術設計」、「最佳造型設計」、「最佳動作設計」、「最佳音效」等5個獎項，由張鈞甯、阮經天主演，預計今年底或明年正式上映。

影片從張鈞甯飾演的喪夫刑警疑似舉槍自盡不成、卻意外發現一具遭斷指挖心的女性浮屍開始，隨著陳為民飾演的長官要求她與項婕如飾演的菜鳥女警合作查案，兩人進而接觸到失聯移工族群及阮經天飾演的正邪難辨非法外勞仲介，距離真相越近，所有人也陷入越來越大的危機。

身兼導演與編劇的曾英庭年約40，作品曾入圍或入選亞太影展、釜山國際影展等。2022倫敦東亞電影節（London East Asia Film Festival）10月19日至30日舉行，「查無此心」以及姚宏易導演的「我心我行」、陳駿霖的「初戀慢半拍」、王君弘的「幻日手記」皆代表台灣參與電影節的競賽項目，與來自日本、南韓、香港、中國的作品競逐獎項。

「查無此心」巧妙融合乍看之下屬性差異甚大的議題，包括情感創傷、員警工作不足為外人道的難處、地下外勞與仲介等。有意思的是，劇情發展因為不同角色各自求生不得或求死不能，以及處於半生半死或生死曖昧的狀態，而屢現微妙張力。

曾英庭告訴中央社，他很喜歡電影其中一句台詞「每個人對彼此的期待總是不同的」：當期待落空、現實不盡符合預期，人們內心可能形成久久無法癒合的傷痛，想尋求解釋也得不到滿意的答案，被遺棄的感覺因此油然而生，這樣的處境可見於影片中遲遲無法走出丈夫自殺陰影的刑警、來台後發現勞動條件不如預期的外籍勞工，以及自認遭背叛、虧欠的各角色。

「查無此心」對警方工作方式與內容，以及員警間的相處模式細節十分講究，描摹外籍勞工與地下仲介的世界也頗具說服力。

曾英庭透露，開拍前從田野調查到劇本開發，整個過程耗時超過3年，期間劇本寫了4至5稿，拍攝期間田調仍持續進行。很幸運，恰好有幾位親戚就是員警，不吝於多方提供協助；從小與他們互動也讓他有機會近距離觀察警界特色，以及這個職業對個人生活與處世態度的影響。

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部分觀眾好奇為何「查無此心」設定以女性員警為主角，且由資深女警帶領菜鳥女警辦案，有違通常陽剛味十足，或設定一男一女搭檔查案的犯罪或司法電影「慣例」。

曾英庭告訴記者，從他的個人生命經驗出發，身邊的女性，從母親到工作夥伴，往往比男性有責任感、堅強、有韌性；回想一路走來不同女性曾如何感動他，讓他為她們的遭遇感到不捨，他想藉此機會向她們致敬，著墨她們或許不輕易流露的內心世界以及在職場、社會面臨的挑戰。（編輯：陳惠珍）1111029