萬聖節抗議噴灑橘漆 倫敦警逮捕6環保人士

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（中央社倫敦31日綜合外電報導）6名環保人士展開萬聖節抗議，在倫敦4個地標建築物噴灑橘色油漆，今天遭到英國警方逮捕。

法新社報導，英國內政部、英國國內情報安全部門「軍情五處」（MI5）總部，以及媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）擁有的美國新聞集團（News Corp）英國子公司相繼被噴橘漆後，倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）逮捕4人。

倫敦金融區的英國央行也發生類似抗議，另有2人被捕。

主張終結北海石油與天然氣探勘的環保團體「攔住石油」（Just Stop Oil）表示要對事件負責，並在推特帳號發布影片。

推文指出，「今天上午8時30分，6名『攔住石油』支持者利用滅火器在內政部、MI5、英國央行，以及新聞集團位於倫敦橋的總部噴灑橘色油漆」。貼文還附上兩個萬聖節南瓜以及滅火器圖案。

環保人士表示，這些建築物之所以被選中，是因為它們「代表那些支持和維持化石燃料經濟的支柱－政府、維安、金融以及媒體」。

「攔住石油」過去一個月來幾乎每天都展開抗議，反對英國政府計劃在2025年前核准超過100項新的石油與天然氣探勘計畫。

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抗議行動包括在位於倫敦杜莎夫人蠟像館（Madame Tussauds）的英國國王查爾斯三世（King Charles III）蠟像臉上砸巧克力蛋糕，以及在倫敦國家美術館（National Gallery），把裝在罐頭裡的番茄汁潑向荷蘭名畫家梵谷（Vincent van Gogh）的作品「向日葵」。

該組織表示，過去4週已有637名抗議者遭到逮捕，從4月起計算則有超過1900人。（譯者：戴雅真/核稿：楊昭彥）1111031