香港金融峰會舉行前夕 資本集團高層身體不適缺席

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（中央社台北1日電）被視為香港疫情後重新與世界接軌的國際金融領袖投資峰會明天舉行，港媒報導，資本集團（Capital Group）董事長因身體不適取消出席峰會，是第4名缺席的主要嘉賓。

香港金融管理局舉辦的國際金融領袖投資峰會今晚設有歡迎晚宴，2日至3日正式舉行。

香港01報導，資本集團發言人指，集團董事長兼首席執行官艾摩（Timothy Armour）由於身體不適，將不會出席國際金融領袖投資峰會。他原定參與3日的「在動盪市況如何管理資產」的專題討論。

此前巴克萊集團（Barclays Plc）執行長文卡塔克里希南（C.S. Venkatakrishnan）取消本週訪問亞洲的計劃，同時取消出席峰會。

美國黑石集團（Blackstone）主席葛瑞（Jonathan Gray）因為確診而不能出席峰會，由集團首席財務官Michael Chae代替出席。花旗集團（Citigroup）執行長佛瑞塞（Jane Fraser）也因確診而取消出席峰會。

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報導提到，此前美國國會議員默克利（Jeff Merkley）和麥高文（Jim McGovern）表示，銀行家出席峰會將令他們成為中國和香港當局侵犯人權及輸出非自由世界秩序的同謀，甚至是為香港領導層提供政治掩護，促請他們重新考慮是否出席峰會，並指增加對威權政府的投資將損害美國國家利益。

香港行政長官李家超今早表示，峰會將有近200名來自不同地方的金融領袖出席，與香港交流經驗，此前3人分別因染疫及行程有變而缺席，占相當小數目，情況符合預期。（編輯：陳沛冰/吳柏緯）1111101