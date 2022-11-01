巴基斯坦總理訪中 北京：雙方會簽署成果文件

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（中央社記者呂佳蓉台北1日電）巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）對中國進行正式訪問。中國外交部發言人趙立堅今天說，中國熱烈歡迎夏立夫訪問中國，訪問期間，雙方肯定會簽署一系列成果文件。

據陸媒環球網報導，趙立堅今天在中國外交部的例行記者會上被問及，中方對巴基斯坦總理夏立夫訪問中國有何期待時，作上述表示。

趙立堅說，「昨天我已經就巴基斯坦總理訪華闡述了中方的原則立場，我們熱烈歡迎夏巴茲（夏立夫）總理訪問中國。」關於訪問的具體的內容，會及時地發佈消息，請大家保持關注。

趙立堅在此前一天指出，無論國際國內形勢如何變化，中巴友好一直代代相傳；在涉及彼此重大利益問題上，兩國始終相互支持；在重大自然災害挑戰面前，兩國總是守望相助。

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趙立堅還表示，中方同樣高度評價中巴經濟走廊建設取得的重大成果。中巴經濟走廊作為「一帶一路」倡議的旗艦專案，已經成為中巴合作的標誌性工程，有力促進了巴基斯坦經濟發展和民生改善，產生了積極的經濟和社會效應。

中共20大結束後，中國打開國門積極邀訪外國政要，除了夏立夫外，越共總書記阮富仲、德國總理蕭茲等3人，於10月30日至11月初先後訪問中國。（編輯：張淑伶）1111101