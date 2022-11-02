山口縣花公帑買高級車當公務車 日地院判知事埋單

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（中央社東京2日綜合外電報導）日本山口縣政府兩年前購入一輛價格高達2090萬日圓（約新台幣455萬元）的高級車作為貴賓用車，遭前職員提告違法使用公帑，山口地院今天判決山口縣知事須全額支付購車費用。

日本讀賣新聞報導，這起訴訟肇因於山口縣政府2020年購買一輛豐田汽車生產的最高級車款CENTURY當作貴賓用車，75歲的縣府男性前職員認為此舉違法使用公帑，提訴要求山口縣政府應向知事村岡嗣政請求全額支付購車費用。

山口地方法院今天審理時，法官山口格之認為購買高級車已逾越且濫用知事裁量權，屬財務會計方面的違法行為，判決村岡必須支付全額車價。

山口縣政府為供皇族人士或重要人士來訪乘坐使用，在2020年新購入這輛CENTURY，並在未供重要貴賓乘坐之用時，出借給山口縣議會事務局，用來接送議長及副議長。

原告主張購買車價跟縣民一般感受嚴重脫節的貴賓車是違法行為，但山口縣政府方面反駁，認為車種選擇屬知事裁量權，並未逾越或濫用。

不過，法官認為很少有地方政府會選用CENTURY作為貴賓車，且購買價格僅次於德島縣、居日本第二高價。有關購買的部分，法官認為村岡僅聽取業管單位報告就決定，並未進行商議，「知事未阻止購買，有違反指揮監督義務的過失」。

每日新聞報導，這種認定公帑支出違法、要求地方政府首長支付支出的判決相當罕見。

日本放送協會（NHK）報導，原告松林俊治在判決後的記者會上說，由於行政裁量權範圍太廣，原本覺得要質疑違法有困難，結果今天獲得最棒的判決。

松林說，希望村岡能將今天判決銘記在心，應該將稅金用在讓縣民過得更為富足方面，來致力未來的縣政運作。

律師內山新吾說，以司法機關立場對行政單位如何使用稅金敲響警鐘，可說是劃時代的判決。

山口放送報導，村岡得知判決結果表示相當震驚，會在詳細檢視判決書後檢討如何因應。（譯者：黃名璽/核稿：林治平）1111102