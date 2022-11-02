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美國：中國無意談判降低核武風險

2022/11/2 17:12
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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）中國國家主席習近平上個月暗示北京會加強戰略核嚇阻力。美國高階官員今天表示，儘管60年前的古巴飛彈危機殷鑑不遠，中國無意討論降低核武風險的作法。

路透社報導，美國國防部表示，中國正在大幅擴張核力量，且正朝2030年前擁有1000枚核彈頭的方向發展。但北京長久以來抵制與華府進行軍備控制談判，堅稱美國已經擁有更大的軍備庫。

負責軍備控制、查核和履約的國務院副助理國務卿貝爾（Alexandra Bell）告訴華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council），儘管美國一再努力，華府和北京仍未就這個問題展開交涉。

貝爾說：「作為第一步，我們真的很希望能和他們談談彼此的理論、危機溝通和危機管理。」她指出，美方與俄羅斯進行這樣的會談已有幾十年。

她表示：「我們和北京還沒有進入到那樣的空間。因此我們認為，雙方都要完成一些工作才能展開對話。」

貝爾指出：「正值古巴飛彈危機60週年，不必贅述就知道我們必須坐下來談。」她指的是1962年美國和蘇聯為蘇聯在古巴部署飛彈而差點爆發核戰。

負責核武和反大規模殺傷性武器政策的美國國防部副助理部長強生（Richard Johnson）告訴大西洋理事會，美國尋求就「更基本的事情」與中國交流，而不是核彈頭數量。

強生還說，若北京當局不願雙邊交涉，也可以透過國際原子能總署（IAEA）宣布中國民用目的的鈽儲備量，展現打造核能量的「些許透明度」。

他說：「中方已經不再這麼做，那著實令人憂心。」（譯者：李佩珊/核稿：何宏儒）1111102

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