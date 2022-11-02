習近平：盼巴基斯坦為中國人員提供可靠安全環境

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（中央社記者邱國強北京2日電）中國國家主席習近平今天在北京會見巴基斯坦總理夏立夫時說，他高度牽掛中國人在巴基斯坦的安全問題，希望巴方為前往開展合作的中國機構和人員，提供「可靠安全環境」。

夏立夫（Shehbaz Sharif）則回應，巴方將進一步強化安保措施，全力保護中國機構和人員在巴基斯坦的安全。而巴方願與中方一道，持續推進「高質量共建一帶一路」，盼中方繼續支持巴國重要基建項目。

央視報導，參與會見的中國外交部部長助理吳江浩會後受訪時說，在中方高度關切中國公民在巴基斯坦的安全下，中巴今天簽署了「加強版」的「安保方案備忘錄」；此外，雙方今天也簽署了20多項新的合作協議。

新華社則報導，習近平首先感謝夏立夫「第一時間來信祝賀」中共20大召開，還介紹中共20大「取得的重要成果」。他並強調，中巴是「好朋友、好伙伴、好兄弟」，兩國近年來在世界變局亂局中相互支持、砥礪前行，彰顯中巴「鐵桿情誼」，中方始終將巴基斯坦置於「周邊外交的優先方向」。

習近平說，雙方要用好「中巴經濟走廊聯合合作委員會」機制，以更高效率推進「中巴經濟走廊」建設，打造成「一帶一路」高質量發展示範性工程；並要加快推進瓜達爾港（Gwadar Port）配套基礎設施建設；且要共同努力，為早日實施巴國一號鐵路幹線升級改造項目和喀拉蚩（Karachi）環城鐵路項目創造條件。

習近平表示，中方支持本國工業強省與巴方「結對子」推進產業合作，希望巴方提供「良好營商環境」。同時他高度牽掛中國人在巴基斯坦的安全問題，希望巴方為赴巴基斯坦開展合作的中國機構和人員「提供可靠安全環境」。

根據報導，夏立夫則說，他代表巴基斯坦政府和人民，再次熱烈祝賀習近平當選連任中共總書記。「世界離不開中國，沒有任何勢力能夠孤立遏制中國發展」。同時，巴方堅定奉行「一個中國」政策，堅定支持中方在台灣、涉疆、涉港等「核心利益問題」上的立場。

夏立夫表示，「中巴經濟走廊」建設對巴基斯坦經濟社會發展產生了深遠影響，巴方願與中方一道持續推進「高質量共建一帶一路」，希望中方大力支持推進一號鐵路幹線升級改造，以及喀拉蚩環城鐵路等重要基礎設施項目建設。此外，巴方將進一步強化安保措施，全力保護在巴基斯坦中國機構和人員的安全。（編輯：張淑伶）1111102