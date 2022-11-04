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新加坡商人涉違反北韓制裁 美懸賞1.6億元追緝

2022/11/4 08:16
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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國今天懸賞500萬美元（約新台幣1.6億元）追緝1名新加坡商人，他被控違反針對北韓的制裁，包括透過1艘油輪運油給北韓，這艘油輪已遭扣押。

法新社報導，北韓這兩天頻頻發射飛彈，其中1枚飛彈落在南韓領海附近後，美國敦促嚴格執行聯合國對北韓制裁而有上述之舉。

美國國務院提供高達500萬美元賞金以掌握郭記勝（Kwek Kee Seng）的行蹤，並指控他將燃油運送至北韓、船對船轉運，以及藉幌子公司進行洗錢。

郭記勝的油輪「勇氣號」（M/T Courageous）2020年據稱因違反制裁規定，在美國要求下遭到柬埔寨查扣。紐約聯邦檢察官去年對郭記勝發出拘票。

郭記勝現年62歲，在新加坡註冊經營航運公司Swanseas Port Services。

根據美國國務院「正義賞金」（Rewards for Justice）計畫消息，郭記勝目前行蹤不明，且發現他曾到過北韓、柬埔寨、台灣、泰國、非洲國家喀麥隆（Cameroon）以及加勒比海島國聖克里斯多福及尼維斯（Saint Kitts-Nevis）。（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）1111104

郭記勝
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