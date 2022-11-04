斯特蘭蒂斯思考對中策略 專注於外銷

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（中央社米蘭3日綜合外電報導）斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）重新思考對中國的經營策略，財務長今天指出，集團看到旗下品牌吉普（Jeep）和瑪莎拉蒂（Maserati）未來在這個全球最大市場仍具有利基。

路透社報導，由於財報結果令人失望，以及執行長塔瓦瑞斯（Carlos Tavares）之前稱北京對企業的政治影響力日增，斯特蘭蒂斯本週表示，將結束與中國廣汽集團在當地生產Jeep品牌車的合資事業。

斯特蘭蒂斯集團曾表示，針對Jeep在中國營運將專注於輕資產和以外銷為基礎的策略，且正在考慮對寶獅（Peugeot）和雪鐵龍（Citroen）採用類似選項。寶獅和雪鐵龍是斯特蘭蒂斯集團與中國其他合資事業生產的汽車品牌。

斯特蘭蒂斯集團今天稍早發布第3季營收數據，財務長巴默（Richard Palmer）指出，集團在中國「多少有些利基」，因為產品對特定類型客戶需求具有吸引力。

巴默說：「就我們正在研究的出口模式而言，顯然我們需要非常專注在中國某部分市場，因為我們將不會是量產製造商。」

斯特蘭蒂斯集團第3季營收成長29%至421億歐元（新台幣1兆3235億元），優於路透社調查分析師預估的409億歐元，其中不到3%來自中國、印度和亞太地區。

旗下品牌還包括飛雅特（Fiat）和愛快羅密歐（Alfa Romeo）等的斯特蘭蒂斯集團指出，營收表現獲得半導體供應改善的支撐，半導體供應改善幫助提升銷售量、強力定價及有利的外匯走勢。

巴默表示，微晶片供應環境將「持續」改善，但不預期明年底之前會回歸正常。

他還預測，明年原物料通膨影響將較今年減緩。

然而，其他供應鏈問題則對這個銷售居全球第3大的汽車製造集團帶來影響，巴默表示整體產業正面臨卡車和駕駛短缺的情形。（譯者：徐睿承/核稿：陳昱婷）1111104