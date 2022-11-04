中國市場疲軟拖累 星巴克季營收創紀錄但利潤減

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（中央社紐約3日綜合外電報導）在美國國內市場表現強勁的背景下，咖啡連鎖品牌星巴克（Starbucks）今天公布創紀錄的季度營收，但中國市場業績疲弱及開支增加，抑制了公司獲利。

法新社報導，受益於物價飆升及同店交易額略微提升後每位顧客平均消費金額增長10%，星巴克北美咖啡連鎖店的同店銷售額激增。

這是美國一家以消費者為導向的大型公司的最新表現結果，顯示儘管通膨存在，消費者需求依然強勁。

星巴克在美國國內市場面臨工會化運動，星巴克臨時執行長舒茲（Howard Schultz）將公司在國內的強勁表現歸功於「重塑」投資，其中包括提高員工薪酬及商店改造。

但上述領域的額外支出，加上商品和供應鏈成本的增加，導致星巴克利潤削減。

星巴克截至10月2日的季度獲利為8億7830萬美元，比去年同期下降50%，而營收則增長3.3%達84億美元。

在中國幾波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫封鎖措施下，星巴克在中國市場的業績始終不見起色。在此期間，同店銷售額下降了16%。

星巴克股價在盤後交易期間上漲2%，來到86.35美元。（譯者：紀錦玲/核稿：李佩珊）1111104