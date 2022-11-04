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李克強8日出訪柬埔寨 出席東亞峰會

2022/11/4 18:09
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（中央社台北4日電）中國外交部發言人趙立堅下午宣布，應柬埔寨首相洪森邀請，中國國務院總理李克強將於11月8日至13日出席在柬埔寨金邊舉行的第17屆東亞峰會（EAS）並對柬埔寨進行正式訪問。

這將是COVID-19疫情爆發以來，李克強首度出國訪問。他上次出訪是2019年11月前往泰國曼谷參加區域全面經濟夥伴關係協定（RECP）領導人峰會暨第14屆東亞峰會。

據發布，李克強此行還將出席第25次中國—東南亞國協（10＋1）領導人會議、第25次東協與中日韓（10＋3）領導人會議。

據央視新聞，中國外交部4日下午舉行例行記者會，有記者提問，在國際形勢不確定性、不穩定性增多的背景下，中方對此次東亞合作領導人系列會議促進地區和平與發展有何看法和期待？

趙立堅表示，當前世界經濟復甦乏力，國際安全形勢持續動盪，地區糧食、能源、金融安全風險上升，需要各國合力應對。不久前，中國共產黨第20次全國代表大會勝利召開，明確中方將堅持維護世界和平、促進共同發展的外交政策宗旨，致力於構建人類命運共同體。

趙立堅表示，中方對此次會議有幾點期待：一是聚焦地區共同發展，推進高質量共建「一帶一路」，攜手應對糧食、能源等緊迫挑戰，培育數位、低碳等發展新動能。

二是推進東亞經濟一體化進程，共同高質量實施「區域全面經濟夥伴關係協定」，加快啟動中國東協自貿區3.0版談判，維護產業鏈供應鏈穩定暢通。

三是守護地區和平安寧，堅持多邊主義與開放的區域主義，支持東協中心地位，構建開放包容的區域合作架構。（編輯：楊昇儒/陳沛冰）1111104

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