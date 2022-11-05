退役美軍飛行員赴中工作 在澳洲被捕後否認違法

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（中央社雪梨5日綜合外電報導）退役美軍飛行員杜甘在澳洲被捕，可能被引渡至美受審，罪名尚未公開。文件顯示，他在公司檔案所列的中國北京地址，和一名因密謀駭進美國國防承包商電腦而入獄的中國商人相同。

路透社報導，54歲的杜甘（Daniel Edmund Duggan）在澳洲公司檔案中所列的北京地址，與美國黑名單中的中國商人地址相同，但目前不清楚兩人是否同時使用此一地址。

澳洲聯邦警察應美國要求，上月在新南威爾斯州小鎮奧倫奇（Orange）逮捕曾是美國公民的杜甘。

杜甘的律師米拉里斯（Dennis Miralis）說，美國逮捕令的細節和他面臨的指控都被密封。因此，路透社無法確認杜甘案件的具體情況。

米拉里斯今天在雪梨法院外表示：「杜甘否認違反任何美國法律、任何澳洲法律、任何國際法。」

米拉里斯說，杜甘被移送到古爾本（Goulburn）一座戒備極為森嚴的監獄，他在雪梨地方法院的指示聆訊中沒有尋求保釋。下次庭審預定在11月28日。

一名退役美軍飛行員告訴路透社，杜甘退役後成為航空顧問，於2013年、2014年從澳洲遷居北京，與名叫「史蒂芬」（Stephen）的中國商人一起工作。另一名航空消息人士也說，杜甘是去北京與一個叫蘇斌（Su Bin，音譯）的人共事。

杜甘在職業社群平台「領英」（LinkedIn）上的個人資料也顯示他當時在中國。

這名受訪的退役美軍飛行員從路透社出示的照片裡認出蘇斌，但並未詳述兩人涉及的業務。蘇斌2014年7月在加拿大被捕，他被控與中國軍方共謀竊取美國軍機設計，在美國被定罪後入獄。（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）1111105