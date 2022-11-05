俄酒吧醉客發射信號彈釀火災 至少15人喪生

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（中央社莫斯科5日綜合外電報導）俄羅斯各新聞社報導，柯斯楚馬市（Kostroma）一家酒吧今天凌晨失火，造成至少15人喪生，涉嫌發射信號彈引發火災的男子已被警方逮捕。

柯斯楚馬市位於莫斯科東北方約300公里，根據塔斯社（TASS）報導，這家當地熱門酒吧凌晨失火可能是因一名酒醉男客在舞池發射信號彈釀禍。

這家酒吧名為「多邊形」（Poligon），位於一個單層物流中心建築內。從國營電視台畫面可看到，整個酒吧陷入火海。

當局表示，酒吧在當地時間凌晨2時前後失火，約有250人緊急疏散，火勢在上午7時30分前後撲滅。

塔斯社引述救災單位消息人士的說法報導，火災可能是一名手持「信號槍」的酒醉男客引起。

消息人士說：「這名男子在酒吧內和一名女子在一起，為女子買花，手上還握著信號槍。然後他走到舞池，擊發信號彈。」

警方發表聲明說：「警官找到並逮捕涉嫌於柯斯楚馬市一處娛樂場所犯下不法行為的嫌犯。此人的行為導致失火，從而造成他人喪生。目前警方已將他交給調查當局。」（譯者：張佑之/核稿：戴雅真）1111105