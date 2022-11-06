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蒙特婁攝氏23度 創加拿大史上11月最高溫

2022/11/6 14:53（11/6 19:10 更新）
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（中央社蒙特婁5日綜合外電報導）習慣在嚴冬裹著層層外衣的加拿大居民，今天卻碰上反常的溫暖天氣，魁北克省第一大城蒙特婁（Montreal）氣溫超過攝氏23度，打破了2020年寫下的11月高溫紀錄。

法新社報導，當地每年此時平均氣溫通常在攝氏8度左右，不過今年10月的氣溫已經比正常值高出攝氏2度。

加拿大環境部氣象學家馬特爾（Dominic Martel）告訴法新社，「這是我們有數據以來，首次在11月記錄到這樣的溫度，這是史上最高」，打破2020年11月10日寫下的攝氏22.4度最高溫紀錄。再前一次的紀錄是在1948年創下，當時高溫達攝氏21.7度。

本週初始，在美國南部暖氣團影響下，加上降雨量又比平時少得多，且魁北克東北發生森林大火，都使得本地氣溫逐漸升高。

歐洲也正在經歷異常溫暖的秋季，這顯示氣候變遷的影響正在加速。

有紀錄以來最熱5年都發生在2016年之後，這是因為氣候變遷導致連續性高溫天氣時間更久、威力更強，並導致土壤環境更加乾燥。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1111106

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