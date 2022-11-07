馬來西亞國會大選月中登場 安華再起盼圓首相夢

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（中央社馬來西亞打捫7日綜合外電報導）擔任在野黨領袖20年後，馬來西亞的安華（Anwar Ibrahim）2020年本來終於要登上首相大位了，但隨著所屬聯盟因內訌瓦解，他與這個最高職位的距離也愈來愈遠。

路透社報導，現在，75歲的安華將再次叩關全國大選，試圖說服馬來西亞人在11月19日投他一票，讓他一圓當首相這個長年來的夢想。

他跑攤如魚得水：和支持者開玩笑，以穿插古蘭經文和馬來民間傳說的演講譴責對手，為自己的領導資格增色不少。

安華4日晚間在西部選區打捫（Tambun）造勢整天後，對路透社談到所屬聯盟勝選、在多種族的馬來西亞改變政治生態的機會，「我很樂觀」。

「我們出來是要凸顯治理和反貪腐，讓這個國家擺脫種族主義和宗教偏見。」

安華的聯盟在這場國會大選強碰另兩個聯盟，一個由現任首相依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）領導，另一個則由前首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）率領。其他還有多個政黨參選，包括另一位前首相馬哈地（Mahathir Mohamad）創立的政黨，因此這次大選的選票預料會比以往更加分散。

民調顯示選情激烈，沒有1黨或聯盟能贏得足以籌組政府的簡單多數。安華得到占選民1/3的華裔和印度裔以及都市選民支持。在打捫鎮造勢的其中1站，他吸引數百人聚集，人潮擠爆會場，擴散到了馬路上，連路過的救護車司機也向安華豎起大拇指。

但安華卻欠缺占選民多數的馬來人支持，不僅因為他反對有利馬來人的特殊優惠措施，也因為安華過去涉及雞姦罪。安華曾因雞姦與貪汙罪名入獄約十年。

默迪卡民調中心（Merdeka Centre for Opinion Research）調查顯示，安華最近雖然聲勢看漲，但仍落後兩個對手8至12個百分點。

但根據默迪卡民調中心，他的多族裔聯盟最受選民青睞，支持度26%，儘管仍有31%選民尚未決定。依斯邁沙比利旗下的「國民陣線」（Barisan Nasional）以24%支持度緊追在後。

安華表示，由於「根本差異」，他不會與依斯邁沙比利或慕尤丁的聯盟合作，儘管民調顯示要籌組下屆政府、聯盟之間就必須合作。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1111107