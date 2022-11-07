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G7聲明呼籲中國勿脅迫 北京指粗暴干涉內政

2022/11/7 17:57
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（中央社台北7日電）七大工業國集團（G7）日前在聯合聲明中呼籲中國放棄威脅和動用武力，並提到台灣、香港等，中國外交部發言人趙立堅今天說，這份聲明「粗暴干涉中國內政」，中方堅決反對。

澎湃新聞報導，中國外交部今天在例行記者會上，有記者提問：G7成員外長發表的聯合聲明中提醒中國「遵守聯合國憲章中和平解決爭端，避免使用威脅和暴力手段的有關原則」，並提到涉及台灣、香港、新疆和西藏等地的內容，中方對此聯合聲明有何評論？

趙立堅回應表示，中方在涉港、涉疆、涉台等問題上的立場是一貫的、明確的。這份聯合聲明「無視中方嚴正立場和客觀事實，粗暴干涉中國內政，惡意誣衊抹黑中國」。中方對此表示強烈不滿，堅決反對。

他還說，中國是踐行聯合國憲章的「表率」，踐行「真正的多邊主義」。中方敦促G7別再固守冷戰思維和意識形態偏見，停止干涉別國內政，停止重複謊言謬論，停止挑動地區矛盾製造陣營對立，為全球合作創造有利條件。

路透社4日報導，G7成員外長在德國明斯特（Muenster）舉行兩天會議後，發表一份措辭溫和的聲明，重申台灣海峽和平穩定的重要性，也表達盡可能與中國合作的目標，以應對全球健康及氣候上的挑戰。

聲明中表示，在中國8月於台灣附近舉行大規模軍事演習後，各成員國仍「非常關切東海和南海內部及周圍情勢」。

聲明指出：「我們提醒中國…不採取威脅、脅迫、恫嚇或動用武力的必要性。我們強烈反對任何單方面以武力或脅迫來改變現狀的企圖。」

G7進一步表示，會針對新疆、西藏等地傳出的侵犯人權和虐待情事，以及「香港權利、自由及自治持續遭受侵蝕」一事，持續向中國表達關切。（編輯：張淑伶/吳柏緯）1111107

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