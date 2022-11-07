中方承諾巴基斯坦暫緩還貸40億美元？北京未否認

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（中央社台北7日電）外傳中國領導人承諾暫緩巴基斯坦償還40億美元的貸款，中國外交部發言人趙立堅今天未直接證實，但表示，中國過去、現在和將來都為巴基斯坦穩定金融形勢提供「力所能及的支持」。

巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）1日訪問中國，2日會見中國國家主席習近平。據報導，夏立夫表示，持續推進「高質量共建一帶一路」，盼中方繼續支持巴國重要基建項目。

澎湃新聞報導，今天中國外交部例行記者會上，有記者提問，夏立夫訪問中國期間，中方領導人承諾暫緩巴國向中方償還40億美元的貸款、為30多億美元的商業貸款提供再融資，並將本幣互換規模擴大到14.5億美元，要求北京方面就此評論。

趙立堅回應說，中國和巴基斯坦是全天候戰略合作伙伴，雙方一直「相互支持、共謀發展、共克時艱」。中方過去為巴基斯坦穩定金融形勢提供了力所能及的支持，「我們現在和將來都將繼續這樣做」。

然後他說，關於記者提到的上述具體問題，「請你向主管部門詢問」。

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根據新華社所發布的新聞，夏立夫和習近平會面時，雙方談到中國在巴基斯坦已經投入及推動中的建設包括「中巴經濟走廊」、瓜達爾港（Gwadar Port）配套基礎設施建設、一號鐵路幹線升級改造及喀拉蚩（Karachi）環城鐵路項目等。

英國金融時報9月曾報導，近年來中國向面臨金融危機的國家提供數百億美元的秘密「緊急貸款」，這些貸款是中國價值8380億美元的「一帶一路」項目的一部分。自2017年起3個接受中國援助貸款最多的國家，包括巴基斯坦、斯里蘭卡和阿根廷，總共獲得328.3億美元。（編輯：張淑伶）1111107