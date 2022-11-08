顧及美中 法國海軍參謀長對航行台海表慎重態度

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（中央社東京8日綜合外電報導）在日本出席海軍會議的法國海軍參謀長范迪亞上將（Pierre Vandier），昨天談到在台海緊張情勢升高之際在台灣海峽航行時，表達出顧及美中雙方慎重因應的態度。

日本朝日新聞報導，范迪亞此行是到日本橫濱參加亞太地區各國海軍高層出席的西太平洋海軍會議（WPNS）。

范迪亞昨天在日本東京都內舉行記者會，談到在台海緊張情勢升高之際在台灣海峽航行時說，「法國雖然重視航行自由，但也不想對『特定國家』採取挑釁行為。要航行通過哪條航路每次都會有所不同」，表達出顧及美中雙方慎重因應的態度。

談到俄羅斯在入侵烏克蘭時使用、全球各國競相投入研發及改良的無人機，范迪亞表示，法國海軍也積極研發，除了部署可搭載在艦艇上的機種，也已研發用來監控海底電纜、可潛至水深6000公尺的水下無人機。

時事通信社報導，范迪亞對於在包括中國在內的印度太平洋地區，表達「不對立、進行合作」很重要的看法。面對記者提問法國將如何因應台灣發生事態，范迪亞並未評論。

另外，日本軍事記者高橋浩祐撰文表示，法國在南太平洋擁有部分領土，也公開宣示「自己是印度太平洋國家」，但這次並未派艦、僅派反潛巡邏機參加6日在日本相模灣舉行的國際觀艦式（國際海上閱兵），且這架反潛巡邏機是因為執行對北韓的監控任務，而派駐在沖繩美軍普天間基地，非特地派來參加。

談到為何不派艦艇參加國際海上閱兵，范迪亞說，法國海軍都是基於非常長期的戰略派遺艦艇與航機，要及時派艦參加國際海上閱兵有困難。

他說，除緊急事態外，從法國本土派出機艦通常都預定在11月到隔年6月間進行部署，因此，這次的國際海上閱兵時間對他們來說稍嫌太趕。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1111108