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全美瘋樂透 威力球頭獎累積608億刷新世界紀錄

2022/11/8 12:14
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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國樂透「威力球」（Powerball）連40摃，頭獎彩金累積19億美元（約新台幣608億元），創世界史上最高獎額，全美掀起彩券熱，新一期將於今天開獎，民眾盼美夢實現。

上一期獎號5日揭曉時無人中頭獎，新一期頭獎獎金上看破天荒的19億美元，一些平時不玩彩券的人這回也想碰碰運氣，在全國各地的便利店大排長龍買彩券。

法新社報導，中頭獎的機率仍是2.922億分之1，若有多人下注相同號碼則彩金平分。

上一次有人中威力球頭獎是在8月3日，當時賓州一名幸運兒估計抱走2.069億美元。此後威力球頭彩獎金不斷累增。

雖然5日開獎時頭獎摃龜，但有16張彩券兌中5個主要號碼，各得100萬美元。依遊戲規則，彩券號碼必須符合開出的5個獎號加上1個威力球號，才能贏得頭獎。

每張威力球彩券價格為2美元，中獎者可選擇一次性領取，以7日頭獎彩金計算為9億2900萬美元，或可選擇分29年領取。

大多數中獎人都選擇一次性全領。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1111108

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