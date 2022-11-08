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天主教會性侵醜聞 11名法國主教被控性暴力

2022/11/8 16:58
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（中央社法國露德7日綜合外電報導）天主教教會高層機構今天宣布，11名前任或現職法國主教被控性暴力，包括1位自白在30多年前侵犯未成年少女的樞機主教。

法新社報導，法國主教團會議主席穆蘭-博福爾（Eric de Moulins-Beaufort）告訴記者，長期在波爾多（Bordeaux）地區擔任主教、2016年獲教宗方濟各（Pope Francis）冊封為樞機主教的李卡爾（Jean-Pierre Ricard），坦承曾對1名14歲女孩做出「應受譴責」的行為。

穆蘭-博福爾唸出李卡爾寫給法國主教團會議的信，信中寫道：「35年前，當我還是神父時，我對1名14歲女孩做出了應受譴責的行為。」

李卡爾表示，之後他向該名女性請求原諒：「我的行為無疑對那個人造成了嚴重和長遠的後果。」

穆蘭-博福爾表示，聽到現年78歲的李卡爾這樣公開自白，主教團「大為震驚」。

東北城市漢斯（Reims）總主教穆蘭-博福爾說，所有被控者都將面臨起訴或教會處分，

法國主教們正在法國西南部的露德（Lourdes）舉行秋季會議，預定針對神職人員遭到的性犯罪指控，討論改善溝通和透明度的方法。

去年調查報告發現，自1950年代起，天主教會普遍存在未成年者遭到神父、執事和教會非神職人員性侵的情形。

調查發現，過去70年共有21萬6000名未成年者遭到神職人員性侵，若把針對天主教學校教師等非神職人員的指控算進去，這數字更攀升至33萬人。（譯者：鄭詩韻/核稿：戴雅真）1111108

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