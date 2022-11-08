黑海限制通行 兩俄軍艦「卡」9個月轉赴海參崴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡8日專電）烏克蘭戰事爆發後，土耳其禁止軍艦通過博斯普魯斯海峽和達達尼爾海峽。知情人士告訴獨立媒體「中東之眼」，兩艘俄羅斯軍艦於土耳其附近海域停留9個月後，經馬六甲回海參崴。

「中東之眼」（Middle East Eye）昨天報導，俄羅斯太平洋艦隊旗艦瓦雅格號（Varyag）及反潛驅逐艦「崔布茲上將號」（Admiral Tributs）今年2月2日抵達地中海。約3週後，俄羅斯全面入侵烏克蘭。

烏克蘭黑海戰略研究所（Black Sea Institute of Strategic Studies）6日指出，瓦雅格號及崔布茲上將號10月21日經蘇伊士運河離開地中海。俄羅斯國防部11月7日發布聲明證實，由上述兩艦組成的分隊通過馬六甲海峽進入南海，進行從地中海到海參崴永久部署地的跨艦轉移作業。

土耳其官員拒絕就相關發展置評，但是消息人士告訴「中東之眼」，土耳其3月初要求黑海沿岸國家勿讓船隻通過博斯普魯斯海峽（Bosphorus Strait）和達達尼爾海峽（Dardanelles Strait）時，俄方並未提出任何讓軍艦通行的請求。

「中東之眼」指出，土耳其限制軍艦入黑海後，俄國至少兩艘驅逐艦、一艘護衛艦及一艘情報船被拒於門外。

土耳其海峽又名黑海海峽，主要由馬爾馬拉海兩端的博斯普魯斯海峽和達達尼爾海峽組成。根據1936年的「蒙特魯公約」（Montreux Convention），北大西洋公約組織（NATO）成員國土耳其對軍艦和商船通過兩道海峽進出黑海擁有控制權，可以於戰時或受威脅時限制軍艦和商船通行。

今年2月下旬以來，土耳其對烏克蘭戰爭採取謹慎態度，一方面馳援烏克蘭無人機及彈藥，同時又與俄國達成經濟協議。此外，土耳其盼能以25%折扣購買俄國天然氣，並將付款日延至2024年。

「中東之眼」報導，莫斯科已經透過土耳其阿庫優（Akkuyu）核電廠計畫向土耳其中央銀行挹注逾70億美元（約新台幣2241億元），變相為土耳其幾乎耗盡的外匯存底續命。

俄羅斯日前宣布暫停參與黑海穀物出口協議，多位消息人士告訴中東之眼，烏克蘭在土耳其調解下，提供書面保證後，俄羅斯恢復參與。

兩名知情人士表示，烏克蘭已承諾將糧食走廊只用於民用及人道用途，而不是對俄羅斯資產發動攻擊。「他們還說，他們將避免可能威脅走廊安全的行動」。

根據糧食協議，烏克蘭農產品在聯合國（UN）監督下，可自烏南的黑海港市敖德薩（Odesa）運出。這項協議將於11月18日到期，聯合國及土耳其官員都希望能延長。

消息人士表示，俄羅斯對聯合國及西方大國無法履行協議的第2部分，也就是促進俄羅斯農產品及化肥透過黑海出口，感到沮喪。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

莫斯科表示，西方大國需要找到一種方式，為運有俄羅斯產品的船隻提供保險，以及一種付款方式。俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）抱怨，糧食多流向已開發國家，而不是送往發生糧食危機的國家。

土耳其和烏克蘭官員則指出，糧食出口使全球食品價格下降，並為無法獲得農產品的國家提供了條生命線。土耳其國防部長艾卡（Hulusi Akar）1日說，協議執行後，已運送逾1000萬噸糧食。（編輯：韋樞）1111108