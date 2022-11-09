巴西COVID-19陽性檢測增 恐現新一波疫情

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（中央社記者唐雅陵聖保羅8日專電）最近幾週，巴西各地的私人病理化驗所和藥房的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性檢測增加，為巴西境內可能出現新一波疫情敲響警鐘。

全民健康研究所（ITpS）調查顯示，在不到一個月的時間裡，私人化驗所對COVID-19的陽性檢測率從3%上升到17%，成長566%。

病例增加情況主要在巴西東南部和中西部，特別是在聖保羅、里約熱內盧和馬托格羅索州（Mato Grosso）。

10月22日至29日期間，馬托格羅索州的陽性檢測從3%上升到18%；同一時期，聖保羅的陽性檢測從10%上升到19%；里約熱內盧從15%上升到26%。

根據流行病學家，趨勢是新一波疫情越過這些州的邊界並很快蔓延到整個巴西。

巴西流行病學家哈勞（Pedro Hallal）認為，迄今為止的病例增加情況是一個警告信號，但勿須驚慌，因為還不知道新一波疫情的嚴重程度，以及這些病例是否會導致許多人住院和死亡。不過，巴西的COVID-19疫苗追加劑接種率低，是一大問題。

根據各州衛生廳的數據，近80%的巴西人口已接種兩劑COVID-19疫苗，但只有不到50%接種一劑或兩劑加強劑量。

哈勞表示，接種疫苗是結束COVID-19大流行的最佳方式，而最大的挑戰是提醒尚未接種兩劑疫苗或加強劑量的部分人口，接種疫苗的重要性。

哈勞說，自COVID-19大流行開始以來，病例的增加都始於一個受限區域，但很快就傳播開來。換句話說，新一波疫情很可能也會蔓延到巴西其他地區。

全民健康研究所流行病學家布瑞托（Anderson Brito）表示，COVID-19是一種非常容易和迅速傳播的疾病，只需要一班航機的飛行時間，就能夠將新變種從聖保羅帶到北部巴拉州（Pará）。

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不過，COVID-19大流行不一定會在其他地方同時發生，尤其是在不同的國家和大陸。例如歐洲正在擺脫持續約兩個月的最新一波病例，巴西現在才出現病例增加趨勢。

根據里約熱內盧市衛生局，上週末在當地發現新的冠狀病毒變種BQ.1。新變種已於10月20日北部亞馬遜地區發現，加強了它已經在巴西不同地點傳播的假設。在美國和歐洲，BQ.1已經是主導病毒株。（編輯：馮昭）1111109