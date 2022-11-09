美媒：習近平12月將訪問沙烏地阿拉伯

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（中央社記者邱國強北京9日電）華爾街日報引述消息人士透露，針對已醞釀數月的中國國家主席習近平訪問沙烏地阿拉伯行程，中沙官員正協商習近平與沙國王儲穆罕默德會談的細節。這項訪問暫定12月第2週成行。

報導指出，由於沙烏地阿拉伯國王沙爾曼（King Salman bin Abdulaziz Al Saud）健康狀況不佳，王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）已成為沙國實際上的領導人。

習近平可能訪問沙烏地阿拉伯的消息，早在8月間就傳出，消息指他計劃8月下半月成行，但最後並未實現。

報導提到，習近平訪問沙烏地阿拉伯，除將藉此深化雙邊關係，並企圖推動一個「不再由美國主導國際秩序的多極世界願景」。同時，這也顯示中國在中東地區不斷擴大的影響力，以及擁有豐富石油資源的沙烏地阿拉伯，正與美國主要國際對手之間的聯繫日益緊密。

對此報導，中國外交部發言人趙立堅8日在例行記者會上回答外媒提問時並未否認，僅表示「我不掌握你提到的相關信息」。

中國國務委員兼外交部長王毅10月底曾表示，中方「高度重視中沙關係發展」，將沙烏地阿拉伯置於「中國外交全局、尤其是中東地區外交的優先位置」。

相形之下，曾因沙國異議記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）遇害而嚴詞批判穆罕默德．沙爾曼的美國總統拜登（Joe Biden）7月間曾訪問沙烏地阿拉伯，在會晤穆罕默德時呼籲沙國增產原油，以抑制因俄烏戰爭而高漲的油價，但未獲成功。（編輯：楊昇儒）1111109