聯合國兒童基金會：4千萬巴西兒童面臨環境風險

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（中央社記者唐雅陵聖保羅9日專電）聯合國兒童基金會（Unicef）今天發布報告表示，巴西有4000萬男孩和女孩面臨一種以上的氣候或環境風險，這數字相當於60%的巴西兒童和青少年。

聯合國兒童基金會在埃及舉行的聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）期間發布這份「巴西兒童、青少年和氣候變化」報告，結合巴西環境狀況和兒童對氣候變化脆弱性的幾項科學研究數據。

例如，聯合國兒童基金會估計，巴西有1360萬男孩和女孩面臨熱浪的風險；860萬人可能缺水；超過730萬人面臨河流洪水風險。

兒童基金會駐巴西監測和評估官員穆拉（Danilo Moura）說，氣候危機是兒童和青少年權利的危機，是一場確保兒童獲得健康、發展、教育、免受暴力、社會保護、水、衛生設施的危機。

報告指出，2/5的巴西人暴露於高於世界衛生組織（WHO）建議的戶外空氣污染標準。若僅考慮兒童和青少年，這個數字達到3/5。

巴西的污染因城市地區的森林火災和化石燃料加劇，科學證明對健康有影響。對兒童來說，長時間接觸高濃度污染物會影響大腦和肺部發育，並削弱免疫系統，加重呼吸道感染。

穆拉說，造成空氣品質差的一些因素，例如缺乏樹木，在邊緣地區或最貧窮人口居住的地區更為嚴重。

報告指出另一個令人擔憂的問題是，由於降雨模式和氣溫的變化，助長病媒蚊擴散，全球暖化有利於黃熱病在巴西北部和中西部傳播，而黃熱病、登革熱和茲卡病毒等，對幼兒更為嚴重和致命。

報告說，巴西學校面對氣候導致環境災害的脆弱性，估計巴西有721所學校位於水文風險區域，1714所學校面臨地質風險。

穆拉表示，儘管對未成年人構成許多威脅，但報告顯示，巴西關於氣候變化的主要法律和政策幾乎沒有提到兒童和青少年；儘管市和州政府在這場對抗中負有多項責任，但聯邦政府必須負責領導減緩氣候變化的國家戰略。

聯合國兒童基金會報告還指出因氣候變化加劇的一些問題，例如為身心障礙兒童適應物理環境的需求；女孩對照顧甚至支援其他兒童的責任；以及缺乏基本衛生設施，而這些問題對黑人、原住民和傳統社區的兒童和青少年來說往往更糟。

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穆拉說，如果摧毀森林，就是在摧毀他們居住的地方。而當降雨模式發生變化，洪水變得更加頻繁時，首先被洪水淹沒的就是河邊社區。

聯合國兒童基金會報告沒有就10月當選總統的魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）政府該如何處理有關議題具體評論，但建議在規劃未來幾年實施的政策時，巴西政府優先考慮兒童和青少年，保障他們的環境權與其他權利。（編輯：郭中翰）1111110