加拿大印太戰略包括台灣 挺台成加國共識

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駐加拿大代表曾厚仁（右5）8日應邀出席加拿大智庫「麥克唐納-勞里埃研究所」（Macdonald-Laurier Institute）舉辦「台灣對印太區域重要性」研討會，多國及國際組織之官員使節、智庫學者及加國國會議員助理等人參與，迴響熱烈。（駐加拿大代表處提供）中央社記者程愛芬溫哥華傳真 111年11月10日

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（中央社記者程愛芬溫哥華9日專電）加拿大即將公布「印太戰略」，「疏中近台」的方向逐漸明朗。駐加拿大代表曾厚仁對此感到欣慰，稱台加關係緊密是雙贏局面。專家學者期待在台灣和加拿大能儘快展開實質合作。

加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）9日在一場演講中描繪12月初將公布的「印太戰略」，稱中國在國際上具有破壞性，反對威脅台灣海峽現狀的片面行動，將強化與台灣的經貿關係。

曾厚仁對中央社說，從趙美蘭的強硬語氣中，可以確認加拿大的「印太戰略」是強硬對抗中國的，加拿大已經看到中國現在走的方向與全世界背道而馳，和中國做生意處處存在風險。趙美蘭宣示和亞太民主國家的緊密合作，讓台灣有更多機會。

他說：「過去加拿大有一種聲音總認為中國市場很重要，但加拿大逐漸認知中國不可信賴。美國提出『友岸外包』概念，加拿大也呼籲要有穩定供應鏈，趙美蘭的說法顯示加拿大的企業會逐漸疏離中國而轉向其他亞太國家，台灣可以在印太戰略中扮演積極的角色。」

加拿大智庫「麥克唐納-勞裡埃研究所」（Macdonald-Laurier Institute）8日舉辦「台灣對印太區域重要性」研討會，曾厚仁擔任主講嘉賓，與會來賓包括加、美、日、澳、捷克、德國、法國、韓國、印度、菲律賓及歐盟等許多國家及國際組織之官員使節、智庫學者及加拿大國會議員助理，與會者對台灣如何抵抗中國軍事威脅及印太區域發展討論熱烈。

曾厚仁對各國代表說，台灣正努力鞏固自身國防實力，而民主盟國可以共同協防台灣。「大家在軍事供應鏈上合作，不僅提供台灣武器裝備，更重要的是廣泛的合作，例如俄羅斯入侵烏克蘭受挫原因之一在於民主國家共同制裁，令俄國缺乏高端武器所需之晶片；此種民主陣營團結產生之綜效，乃大家共同尋求的目標。」

加拿大約克大學副教授沈榮欽對中央社表示，可以期待12月初公布的印太戰略中，台灣在加拿大的外交政策中會扮演和過去不一樣的地位。

「加拿大在規劃印太戰略前，就派代表到亞洲幾個國家諮商討論，其中也包括台灣。今年初加拿大國際貿易部長伍鳳儀（Mary Ng）也透露，與台灣啟動『台加投資促進及保障協議』（FIPA）探索性談判，就是著眼於印太戰略上的需要。」

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加拿大前駐華大使趙樸（Guy Saint-Jacques）接受加拿大廣播公司新聞網（CBC News）訪問時說，就算中國會不悅，但加拿大和台灣越靠越近是必然趨勢。

他說：「我們和台灣長期有良好的經貿關係，如果我們要捍衛民主和人權，就應該要支持台灣，而最好的支持方法就是儘快和台灣完成『投資促進及保障協議』的簽訂，並支持台灣加入『跨太平洋夥伴全面進步協定』（CPTPP）。」（編輯：郭中翰）1111110