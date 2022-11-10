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發言惹議 日本法務大臣遭嚴厲警告致歉

2022/11/10 15:36
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（中央社東京10日綜合外電報導）日本法務大臣葉梨康弘9日一席有關法務大臣職位的失言，今天在被內閣官房長官松野博一給予「嚴厲警告」後致歉，但暫無請辭之意。

日本放送協會（NHK）報導，葉梨11月9日晚間出席活動致詞談到法務大臣職位時說，這是只有在簽准死刑執行時才會變成白天頭條新聞的不顯眼職位。

由於這段話被視為失言，松野博一今天上午已請葉梨赴首相官邸，並給予「嚴厲警告」。

原本無意撤回發言的葉梨今天也在參議院法務委員會上致歉，並撤回相關發言。他說，如果相關發言有給人輕視法務省職務印象的話，要在此表達歉意，未來會更加慎重。

TBS電視台報導，松野表示，首相岸田文雄希望葉梨在徹底善盡說明責任同時，繼續做好法務大臣工作。

儘管葉梨本人並無請辭之意，最大在野黨立憲民主黨政務調查會長長妻昭批評，葉梨這種輕率發言，不得不說已不適任法務大臣。在野陣營要求葉梨請辭的聲音也愈來愈高。

共同社中文網報導，葉梨在8月內閣改組後首次入閣，至今未曾執行死刑。葉梨在該場活動上還說，「外務省和法務省都與選票和金錢無緣，當上外務副大臣也賺不到錢」。

他說，因「舊統一教」（現稱世界和平統一家庭聯合會）問題纏身，必須要努力解決，「我也因此上了幾次電視」。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1111110

松野博一
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