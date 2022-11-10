才發文悼念曾聖光 傳日籍戰友也戰死烏克蘭

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（中央社東京10日綜合外電報導）台灣青年曾聖光日前戰死烏克蘭，曾聖光日籍戰友幾天前才發文哀悼說若有來生還要當朋友。未料日本一名網友今天發文說，曾聖光這名日籍戰友疑似昨天戰死。日本政府正在確認中。

來自花蓮的阿美族青年曾聖光9月中才剛滿25歲，8月19日加入烏克蘭喀爾巴阡山（Carpathian Sich）武裝部隊步槍營，本月2日於烏克蘭東部與俄軍交戰時受傷，流血過多喪生。

一個名為「海亂鬼」的網友今天在日本推特發文指出，「在烏克蘭前線戰鬥的日本人志願兵Dobure（ドブレ）似乎已在昨天戰死，5天前他的台灣人志願兵才剛死亡，在此表達最高敬意也希望永遠安息」。

曾聖光11月4日傳出戰死消息時，Dobure當天透過推特哀悼說，「我們如果還有來世的話，希望能跟你再當朋友」。

日本朝日新聞報導，日本內閣官房長官松野博一今天在記者會談到社群網站傳出有日本人在烏克蘭跟俄羅斯作戰死亡時說，「知道有這樣的訊息」，但正由駐烏克蘭大使館確認是否為事實。1111110