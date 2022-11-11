前美飛官在澳被捕 傳曾為南非飛行學校協訓共軍

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（中央社雪梨11日綜合外電報導）南非一間飛行學校因涉招募英國退役飛官協訓中國人民解放軍飛行員，而被英國當局盯上。這間學校說，上月在澳洲被捕的前美國陸戰隊飛官杜甘曾與他們簽約，但後來就沒合作。

路透社報導，南非測試飛行學院（Test Flying Academy of South Africa）也表示，他們曾與一個叫蘇斌（Su Bin，音譯）的中國商人有商業關係。蘇斌2014年7月在加拿大被捕，他被控與中國軍方共謀入侵美國國防承包商電腦，竊取美國軍機設計，2016年在美國被判處46個月有期徒刑。

航空消息人士告訴路透社，蘇斌2009年到2013年曾安排共軍飛行員到南非測試飛行學院上課。校方說，2013年後就沒有與蘇斌聯繫。

前美國陸戰隊飛官杜甘（Daniel Edmund Duggan）目前是澳洲公民。澳洲警方應美國要求，上個月在新南威爾斯州（New South Wales）逮捕他。英國也在同一週宣布，打擊退役軍事飛行員為中介機構工作情事，包括南非測試飛行學院。

杜甘遭到美國通緝，但拘票和他面臨的指控內容並未對外公布，他可能會被引渡到美國。他的律師表示，杜甘否認違反美國或澳洲任何法律。

南非測試飛行學院告訴路透社：「杜甘先生10多年前在南非與南非測試飛行學院簽過合約，但在那之後，校方就和他沒有任何聯繫。」航空消息人士告訴路透社，杜甘曾為南非測試飛行學院培訓中國飛行員。

路透社先前引述一名退役美軍飛行員說法報導，杜甘退役後成為航空顧問，於2013年、2014年從澳洲遷居北京，與名叫「史蒂芬」（Stephen）的中國商人一起工作。另一名航空消息人士也說，杜甘是去北京與一個叫蘇斌的人共事。

南非測試飛行學院表示，他們所有的活動都合法。

南非測試飛行學院在網站聲明中證實有過中國客戶，而且他們許多雇員都是退役軍人，但也表示「從未主動地直接從任何北大西洋公約組織（NATO）國家武裝部隊服役的人員當中招募飛行教練」，他們許多飛行員早已在民間工作。（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1111111