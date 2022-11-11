失言法務大臣遞辭呈 日相延後東協峰會行程

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（中央社東京11日綜合外電報導）日本首相岸田文雄為了撤換失言的法務大臣葉梨康弘，延後出發前往柬埔寨出席東南亞國家協會（ASEAN）峰會。據知葉梨已經向岸田提出辭呈，擬定由前農林水產大臣齋藤健接任。

這是不到1個月內第2位因醜聞下台的日本閣員，重創岸田政府聲譽。

朝日新聞報導，政府相關人士表示，岸田文雄原本預定今天下午前往柬埔寨，但現在改為明天出發。岸田之所以改變行程，據稱是為了撤換9日失言的63歲法務大臣葉梨康弘。

TBS電視台報導，葉梨康弘已經前往首相官邸，向岸田提出辭呈，因此岸田政府是做出法務大臣人選交替的決定，而非開除葉梨。

日本經濟新聞報導，根據自民黨消息人士，岸田文雄屬意由63歲、前首相安倍晉三時期擔任農林水產大臣的齋藤健接任法務大臣。

日本放送協會（NHK）報導，葉梨11月9日晚間出席活動致詞談到法務大臣這個職位時，他說這是只有「在簽准死刑執行時才會變成白天頭條新聞」的不起眼職位。

日本的處決方式為絞刑，直到行刑當天早上才會告知死囚，這項政策數十年來為人權團體所詬病。葉梨在8月內閣改組後首次入閣，至今未曾簽准死刑。

朝日新聞報導，據知這並非葉梨第一次形容法務大臣是不起眼的職位，他過去參加同黨議員募資餐會以及在選區的聚會場合也有過類似發言。

葉梨在11月9日外務省副大臣武井俊輔主辦的活動上還說，「外務省和法務省都與選票和金錢無緣，當上外務副大臣也賺不到錢，法務大臣也一樣」。

他還表示，因為「舊統一教」（現稱世界和平統一家庭聯合會）問題纏身，必須要努力解決，「我也因此在電視上露了幾次臉」。

葉梨康弘的輕率談話被視為失言，內閣官房長官松野博一昨天把葉梨召至首相官邸，給予「嚴厲警告」。

出身自民黨岸田派的葉梨康弘昨天為他的失言致歉，並向國會表示願意撤回相關言論，深刻反省。

媒體詢問岸田是否考慮撤換葉梨康弘，葉梨的辦公室拒絕評論，但之後媒體報導葉梨考慮自行請辭。

葉梨康弘辭去法務大臣，將進一步重創近來民調支持度已經跌到30%的岸田政府，令岸田更難推展議程。

岸田內閣的經濟再生擔當大臣山際大志郎上個月才因為跟舊統一教的關係陸續被揭露而請辭。

岸田當時在眾院說明，山際大志郎因為無法負起充分說明責任，於10月24日表達辭意，為因應舊統一教問題及專心致力於經濟對策等事項，已准許山際請辭。

不過，在野黨立憲民主黨代理代表（代理黨主席）逢坂誠二批評，岸田一直逃避釐清真相，而山際請辭速度太慢，談到跟舊統一教關係時還說「不記得」，這種極不誠實的回答令國民驚訝萬分。

岸田內閣失火的還有總務大臣寺田稔，近期他被爆捲入政治獻金醜聞，被在野黨要求辭職。（譯者：戴雅真/核稿：陳彥鈞）1111111