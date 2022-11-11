印度班城國際機場新航站啟用 主打花園散步體驗

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（中央社記者林行健新德里11日專電）印度科技大城班加羅爾（Bengaluru）國際機場第2航站今天啟用，以花園為設計理念之一，希望帶給旅客「在花園裡散步」的體驗。

印度總理莫迪（Narendra Modi）今天為航站主持啟用典禮。他在推特發文讚揚新航站「優美且對旅客友善」，將可提升機場的旅客吞吐量及便利性。

班加羅爾是印度南部卡納塔卡省（Karnataka）的首府，有「印度矽谷」的美譽，超過400家全球研發中心及逾4000家新創公司在此設點，世正開發公司就在機場旁開發科技創新園區。

班加羅爾國際機場全名為克姆貝高達國際機場（Kempegowda International Airport Bengaluru），以紀念古印度毗奢耶那伽羅王朝（Vijayanagara Empire）統治者克姆貝高達（Nadaprabhu Kempegowda），他為現在的班加羅爾建立了雛形。

根據總理府資料，第2航站造價500億盧比（約新台幣191億元），是依照花園、永續性、科技與文化等4大理念而設計，結合了現代與傳統的造形與內涵。

在「花園」的概念下，第2航站以立有面積超過1萬平方公尺的植物牆，並有懸浮花園及戶外花園，希望帶給旅客「在花園裡散步」的體驗。

此外，第2航站100%使用太陽能及再生能源，並獲美國綠建築協會（USGBC）「白金級」認證，號稱將是在此規格下、全球規模最大的機場航站。

班加羅爾國際機場於2008年5月啟用，第1航站面積16萬3535平方公尺，旅客吞吐量約為每年25萬人次；第2航站面積25萬5645平方公尺，啟用後可使機場總旅客吞吐量增至50萬至60萬人次。

目前有36家航空公司在班加羅爾國際機場營運，連接76座印度城市以及25座國外城市。（編輯：周永捷）1111111