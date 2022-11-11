為梨泰院踩踏引咎？當地警局情報科警官死亡

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（中央社首爾11日綜合外電）韓國梨泰院鬧區10月29日晚間因萬聖節狂歡人潮發生踩踏導致超過150喪命，就在當局徹查警方有無失職之際，事發轄區龍山警局一名負責情資的警官今天被人發現陳屍住處。

韓聯社報導，龍山警局（Yongsan Police Station）與當地消防局及有關單位目前均遭徹查有無失職；當晚梨泰院踩踏事故釀至少156人罹難，警消單位被控毫無應變作為。

韓國警察廳在梨泰院踩踏事發後承認，儘管首爾警方在29日當晚踩踏事故發生前幾小時便陸續收到至少11通路人報案電話，指梨泰院漢密爾頓飯店（Hamilton Hotel）附近一條狹窄巷子裡擠滿萬聖節狂歡人潮且正開始失控，但警方卻遲未採取行動。

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韓國警察廳特別搜查本部人員日前發動搜索，釐清踩踏事故發生前4個多小時內接到11通報案電話的警員是否盡到職責，以及獲知相關情況的各級指揮官和工作人員是否採取妥當應對措施等。

有韓媒披露，事發當時龍山警局局長有謊報行蹤之嫌。警方起初稱局長在當晚10時17分就到現場指揮，但實際上卻晚到48分鐘；他當晚8時30分視導完警方布置後與同仁到一家餐廳吃飯，未在警局坐鎮。（譯者：陳亦偉）1111111