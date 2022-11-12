工地出現絞索 歐巴馬總統中心暫停施工

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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）與美國前總統歐巴馬有關的「歐巴馬總統中心」正在芝加哥興建，負責監督工程的公司表示，工地昨天早上發現一個絞索，目前暫停施工。絞索在美國通常具有種族歧視意味。

在美國，環形絞索會令人聯想到美國南方19世紀到20世紀對非裔族群動用的私刑。

法新社報導，歐巴馬總統中心（Obama Presidential Center）由「湖畔聯盟」（Lakeside Alliance）負責興建，這個集團是由非裔人士持有的建設公司組成。

「湖畔聯盟」表示：「我們很震驚這會發生在我們的工地上，我們懸賞10萬美元（約新台幣316萬元），希望有助於找出該為這種可恥行為負起責任的人。」

「湖畔聯盟」在昨天發布的新聞稿中說，「我們絕不容忍工地上出現任何形式的偏見或仇恨」，並已暫停所有業務，以便向員工提供反偏見培訓和對話。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，「湖畔聯盟」也已經報警，芝加哥警方正在調查。

歐巴馬基金會（Obama Foundation）也發布聲明表示：「這種無恥的懦弱行徑和仇恨是為了博取關注並分裂我們。我們的優先要務是保護工人的健康和安全。」

伊利諾州州長普里茨克（J.B. Pritzker）在推特發文說，絞索「不只是種族主義的象徵」，「它還是一個令人心碎的提醒，讓大家想起非裔美國人數百年來遭受的暴力和恐怖」。

歐巴馬總統中心將包含博物館、圖書館、教室和會議室，還有一座籃球場和遊樂場。

中心場址位於芝加哥南區（South Side），歐巴馬年輕時在當地擔任社區組織者，他的妻子蜜雪兒（Michelle）也在那裡成長。

相關單位最早於2015年宣布興建歐巴馬總統中心，歐巴馬基金會當時正式公布場址定在芝加哥南區。歐巴馬也曾考慮把圖書館建在他的出生地夏威夷檀香山，但芝加哥最終勝出。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1111112