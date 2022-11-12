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白宮：拜登未計畫在G20峰會與沙烏地王儲會談

2022/11/12 18:52
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（中央社空軍一號11日綜合外電報導）白宮國家安全顧問蘇利文今天表示，美國總統拜登並未計劃在20國集團（G20）峰會期間與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼進行會談。G20峰會將在未來幾天於印尼召開。

路透社報導，蘇利文（Jake Sullivan）是在空軍一號專機上對記者做出前述表示。

拜登（Joe Biden）在埃及參加完聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）後，搭乘空軍一號前往柬埔寨，以參加在當地召開的美國與東南亞國家協會（ASEAN）峰會及東亞高峰會（East Asia Summit），其後再出席13日開幕的G20峰會。

拜登今年7月已會面過穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）。但幾個月後，以沙烏地為首的石油輸出國家組織（OPEC）與其他結盟油國決定減產，這對拜登政府平抑美國油價及通貨膨脹的努力帶來打擊。（譯者：張正芊/核稿：陳彥鈞）1111112

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