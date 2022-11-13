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APEC會議將登場 泰國政府禁會場周邊集會抗議

2022/11/13 12:01
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（中央社記者呂欣憓曼谷13日專電）APEC經濟領袖會議將在曼谷登場，這是COVID-19疫情爆發以來首場實體會議，泰國維安單位繃緊神經，政府禁止會場所在地以及19間領袖代表們下榻的飯店周邊有任何集會抗議活動。

亞太經濟合作會議經濟領袖週（APEC Economic Leaders' Week）將在14日到19日舉行，15和16日為資深官員會議，17日為APEC部長級會議，18和19日為經濟領袖會議（APEC Economic Leaders' Meeting）。

由於各國領袖或代表即將陸續抵達曼谷，維安層級拉到最高，總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）引用公眾集會法（Public Assembly Act 2015）簽署公文並發布在政府公報上，從14日開始到19日，APEC會場所在地的詩麗吉王后國家會議中心（Queen Sirikit National Convention Centre）以及19間各國領袖下榻的旅館週邊禁止集會。

由於已經有民間團體如人民（Ratsadon）表示將會在APEC會議期間舉行抗議活動，泰國皇家警察表示所有政治抗議集會只能在曼谷市政府前廣場舉行。皇家警察總長丹隆薩（Damrongsak Kittiprapas）表示，APEC會議期間，皇家警察有權控制任何違反維安規定的活動。

曼谷市長查察（Chadchart Sittipunt）表示市府會成立戰情室，密切監督會場週邊的動態；泰國公共衛生部則成立小醫療組，準備提供即時的醫療援助。

曼谷市警局則將從14日到19日關閉詩麗吉王后國家會議中心周邊的兩個主要路口，未經登記的車輛禁止入內，居住在這區內的居民必須事先向警局登記才能進入區域內。（編輯：高照芬）1111113

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