日本粗心爸釀禍 密閉車內獨留2歲女兒不治

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（中央社東京13日綜合外電報導）日本11月12日發生一件悲劇，33歲父親以為已把2歲女兒送到托兒所，結果沒想到是讓女兒獨自留在熄火的車上約9小時後送醫不治。

日本放送協會（NHK）報導，這起意外發生在大阪府岸和田市，這名父親在11月12日下午5時30分左右，發現平常都會送到托兒所的女兒竟然在自己車上奄奄一息，趕緊通報消防單位。

雖然2歲女兒立即被送往醫院，仍在約一小時後宣告不治。

警方表示，這名父親有3個女兒，12日當天上午載著4歲、2歲及1歲的女兒出門，把大女兒及小女兒送到同一間托兒所後，本來應該再把2歲女兒送到另一間托兒所。

結果，這名粗心的父親讓大女兒及小女兒下車後，在上午8時過後就載著2歲女兒回到家中，直到下午5時過後要前往接2歲女兒時，托兒所員工說2歲女兒今天沒有到托兒所，才驚覺自己根本沒送2歲女兒到托兒所。

這名父親向警方表示，以為自己已送2歲女兒到托兒所，所以就開車返家，且停車後車窗是緊閉狀態。由於大阪府各地12日最高氣溫都超過攝氏20度，警方研判死亡的2歲女童可能中暑。

警方認為這名2歲女童可能被留在車上約9小時，正調查詳細事發經過。

這起粗心案例並非首例，日本茨城縣筑波市2020年6月也發生類似意外，同樣造成2歲女童被留在父親車上約7小時不幸死亡。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1111113