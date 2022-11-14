拜習會在即 拜登盼設護欄以防美中競爭演變衝突

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（中央社印尼努沙杜阿14日綜合外電報導）中國國家主席習近平今天將飛抵印尼峇里島與美國總統拜登舉行各界期待已久的會談，白宮官員表示，拜登希望這場會談有助於設立「護欄」，以防美中在競爭時陷入衝突。

綜合法新社與路透社報導，美、中領導人料將在20國集團（G20）峰會場邊討論台海議題、俄羅斯入侵烏克蘭以及北韓發展核武的野心，其中許多議題也將主導G20峰會議程。

美國官員表示，拜登希望兩人這次會面，能夠修復溝通管道，並有助設立「護欄」，以防兩個超級大國在競爭時陷入衝突。

資深白宮官員今天告訴記者：「我們決心為兩國關係奠定基礎，以負責任的態度加強溝通，並得到廣泛支持。」他還說，這場會談的整體目標在於建立「護欄」和「明確的避碰規則」。

「我們所做的這一切，都是為了確保競爭不會演變成衝突。」

拜登在拜習會前夕告訴亞洲各國領袖，美國與中國的溝通管道將保持暢通，以避免衝突發生，而幾乎可以肯定的是，雙方接下來將展開強硬會談。

拜登表示，美國與中國「激烈競爭」的同時也將「確保競爭不致演變成衝突」，他在柬埔寨舉行的東亞高峰會（East Asia Summit）致詞時，也強調台海和平的重要性。拜登已於昨晚抵達峇里島（Bali）。

美、中近幾年來因香港、台灣和南海等議題關係緊張升溫，加上中國強制性貿易作為及美國祭出技術出口管制，美中關係已降至數十年來的最低點。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪台激怒北京當局，共軍隨後在台灣周邊大規模軍事演習，台海情勢進一步升溫。

拜登9月表示，若中國侵犯台灣，美國部隊將會出面防衛。這是拜登去年1月上任以來，至少第4次公開作出類似表態，但白宮再次重申美國政策未變。拜登的表態也再度引起北京不滿。

拜登自就任總統以來，已與習近平進行5次電話或視訊通話，兩人上次碰面是在歐巴馬政府執政期間，拜登當時為美國副總統。

白宮表示，今天的拜習會不太可能會發表聯合聲明，但應有助於穩定兩國關係。

兩位領導人明天都將出席在峇里島舉行的G20峰會開幕式。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1111114