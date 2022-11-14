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美國總統拜登19日嫁孫女 白宮史上第19場婚禮

2022/11/14 18:05
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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國白宮很快將再次聽到司儀喊「新娘進場」，美國總統拜登的孫女娜歐蜜（Naomi Biden）19日將在白宮南草坪與未婚夫尼爾（Peter Neal）完婚。這將是白宮史上第19場婚禮。

美聯社報導，根據白宮歷史協會（White House Historical Association），這是在白宮舉行的婚禮當中，首見總統孫女是新娘的婚禮，也是第一場在南草坪（South Lawn）舉辦的婚禮。

根據白宮，28歲的娜歐蜜與25歲的尼爾4年前於紐約市由共同友人介紹後開始交往。娜歐蜜是一名律師，她的父親杭特．拜登（Hunter Biden）是拜登的次子。尼爾最近畢業於賓州大學法學院。兩人現居華府。

在過去18場白宮婚禮當中，有9場是總統嫁女兒，最近一次是尼克森（Richard Nixon）的女兒在1971年辦婚禮，還有詹森（Lyndon B. Johnson）的女兒1967年在白宮成婚。

其他舉行婚禮的分別有總統的姪女、姪孫女、兒子，還有第一夫人的手足等，甚至其中一任總統克里夫蘭（Grover Cleveland）自己在任期內結了婚。

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第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden）最近在歌手凱莉克萊森（Kelly Clarkson）的談話節目中表示，她很興奮孫女「正在計劃婚禮、自己做決定、變得獨當一面，她真的太美了」。「我等不及要讓你們所有人看她當新娘子的樣子。」

白宮過去婚禮中有5場在東廳（East Room）舉辦、4場在藍廳（Blue Room），還有2場在橢圓形辦公室（Oval Office）附近的玫瑰園（Rose Garden）。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1111114

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