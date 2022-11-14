印度男難忍同居人要求姞婚 憤而行凶分屍

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（中央社記者林行健新德里14日專電）印度首都德里今天傳出驚動全國的分屍案。一名28歲男性嫌犯因不滿同居人提出結婚要求，竟痛下毒手將她殺害並砍成35塊，分棄在德里多處郊區。

嫌犯普納瓦拉（Aftab Poonawalla）和26歲受害人瓦爾卡（Shraddha Walkar）先前在孟買結識，但瓦爾卡的家人不同意兩人交往，兩人於是搬到德里同居。

瓦爾卡的父親打電話給女兒，但瓦爾卡一直沒接電話，且社群網站帳號也未更新，11月8日前往兩人同居處，發現大門深鎖，於是報警。德里警方經連日追查，終於掌握普納瓦拉行蹤，昨天將他帶回訊問。

普納瓦拉坦承，瓦爾卡多次要求結婚，兩人經常為此吵架，5月18日，他情緒失控勒死瓦爾卡，分屍後放進臨時買回的大冰箱，每天半夜出門分批棄屍，耗費18天。

普納瓦拉曾擔任廚師，殺人後還在網路點餐；警方目前僅尋獲部分遺體。

普納瓦拉信仰伊斯蘭教，而瓦爾卡則是印度教徒。

在印度某些地區，印度教徒與穆斯林因歷史情結而相互敵視，經常傳出宗教暴動，兩教信徒之間的跨宗教婚姻比例也不高，坊間猜測此案是否也涉及宗教因素。（編輯：韋樞）1111114