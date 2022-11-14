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美國維吉尼亞大學爆槍響釀3死2傷 犯嫌在逃

2022/11/14 19:39
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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國當局表示，維吉尼亞大學（University of Virginia）校園發生槍擊案，造成3死2傷，警方今天還在尋找犯嫌下落。

法新社報導，維吉尼亞大學緊急事故處理單位推文，位於維州沙洛茲維爾（Charlottesville）的主校區已遭封鎖，當局派出直升機和警察，尋找一名據信「持有武器且危險」的男子。

維吉尼亞大學校長萊恩（Jim Ryan）在聲明中表示，開槍人士疑似是該校學生，今天所有課程都取消，校方將提供學生和教職員諮詢和心理支持。

愛達荷州警方今天也在調查另一起4名學生死亡的事件，案發現場在愛達荷大學（University of Idaho）校園附近一處民宅，據信4人為「殺人案的被害者」。

在這起案件中，警方起初接獲通報，稱愛達荷州莫斯科鎮（Moscow）發現一人不省人事。

警方在聲明中表示：「員警抵達後，發現有4人已經死亡。」

愛達荷大學校長葛林（Scott Green）發聲明通知全校，指學校接獲通知，有4名住在校外的愛達荷大學學生遇害。（譯者：楊昭彥）1111114

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