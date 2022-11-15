FTX破產衝擊 Fed副主席暗示擴大監管加密貨幣

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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）負責監管的副主席巴爾先前已暗示將加強監管加密貨幣活動，今天他更進一步指出，企業必須面對「與其他金融服務商類似的監管規範」。

法新社報導，加密貨幣平台FTX聲請破產，掀起加密貨幣圈餘波蕩漾之際，聯準會副主席巴爾（Michael Barr）明天將到聯邦參議院銀行委員會（Senate Banking Committee）作證，他今天先行公布預先準備的證詞。

巴爾證詞指出：「我們不想扼殺創新，但法規鬆散或過時可能助長冒險和比爛行為，從而使消費者、企業和經濟置身險境。」

金融創新雖然提供機會，但巴爾警告說，「許多創新也伴隨風險」，從流動性危機到資產價值快速崩解不一而足。

他說，如果控制不當，此類風險可能傷害散戶投資人，最近的事件提醒各界，「如果當今的加密貨幣系統與傳統金融體系之間相互連結」，可能會產生何種系統性問題。

世界最大的加密資產交易所幣安（Binance）同意併購FTX卻又取消後，資金短缺的FTX上週聲請破產，其知名創辦人兼執行長班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）宣布辭職，讓加密貨幣圈不寒而慄。

巴爾說：「加密貨幣資產相關活動需要包含防護措施的有效監管，確保加密貨幣公司如其他金融服務供應商，受到類似的監管規範。」（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1111115