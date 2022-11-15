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英王查爾斯三世要求國會修法 擴大攝政名單

2022/11/15 16:45
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（中央社倫敦14日綜合外電報導）英國國王查爾斯三世今天要求英國國會修法允許增加國務顧問人數，讓他兩弟妹在他因故不能視事時代理職務，將兩人納入包含安德魯王子（Prince Andrew）在內的攝政名單。

路透社報導，英國上議院（The House of Lords）代查爾斯三世（King Charles III）宣讀聲明，文中要求修改「攝政法令」（Regency Act）增加國務顧問（Counsellor of State）人數，以納入胞妹安妮公主（Princess Anne）和么弟愛德華王子（Prince Edward）。

國務顧問是從君王配偶以及繼承順位排名前4的成年人裡選出，可在國王不能視事時代理幾乎所有重要職務，包括任命新首相等。

目前國務顧問成員除了王后卡蜜拉（Camilla）以及查爾斯長子威廉王子（Prince William）之外，還包括查爾斯的么兒哈利王子（Prince Harry）、胞弟安德魯王子，以及安德魯王子的長女碧翠斯公主（Princess Beatrice）。

上述名單招致部分評論家批評，因為安德魯王子和哈利王子都已不再執行王室公務。

安德魯王子因與性侵定罪的美國已故金融家艾普斯坦（Jeffrey Epstein）有私交，被拔除大部分頭銜，也不再承擔王室職務，而安德魯自己也在美國被控性侵，訴訟案後來達成庭外和解。

哈利王子則是在2020年卸下王室職務，並已與夫人梅根馬克爾（Meghan Markle）移居加州。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳正健）1111115

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