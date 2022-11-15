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習近平會拜登稱「核武器用不得」 澤倫斯基稱許

2022/11/15 17:40
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（中央社赫松15日綜合外電報導）20國集團領袖在印尼會談，俄羅斯入侵烏克蘭成焦點。中國國家主席習近平昨天與美國總統拜登會談時強調「核武器用不得、核戰爭打不得」，烏克蘭總統澤倫斯基對此表示歡迎。

路透社報導，根據白宮公布的會談紀要，拜登與習近平昨天在G20高峰會前舉行的雙邊會談中，反對在烏克蘭使用核武或威脅使用核武。

中國外交部公布的會談紀要雖然不見「核」字眼，中國外長王毅在「拜習會」後回答媒體提問時指出，關於烏克蘭問題，習近平在會中「強調…核武器用不得、核戰爭打不得，應該防止亞歐大陸出現核危機」。

俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）一再暗示俄國可能使用核武器來捍衛領土完整，被西方國家解讀為一種含蓄的威脅，認為莫斯科可能在併吞的烏克蘭土地上動用核武。

基於共同對西方國家不信任，近年習近平和蒲亭關係日益密切，中國沒有公開批評俄國入侵烏克蘭，也沒有要求俄國撤軍。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）稍早走訪開戰以來烏軍從俄軍手中奪回的最輝煌戰果烏東赫松市（Kherson）時，對拜、習在此一議題上的立場表示歡迎。

澤倫斯基在昨天深夜的談話中表示：「美國和中國共同強調使用核武不可接受，這點很重要…人盡皆知這話是說給誰聽的。」（譯者：張茗喧/核稿：何宏儒）1111115

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