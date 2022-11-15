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富國承諾資助200億美元 助印尼提前擺脫煤炭

2022/11/15 19:56
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（中央社印尼努沙杜阿15日綜合外電報導）美國白宮宣布，富裕國家今天承諾資助至少200億美元，以幫助印尼在2050年前擺脫煤炭並實現碳中和目標，這較原訂時程提早10年。

法新社報導，根據白宮聲明，在峇里島的20國集團（G20）峰會場邊，美國、日本、加拿大和6個歐洲國家與雅加達當局簽署上述協議，以協助印尼從仰賴煤炭的經濟轉型，完成「正確合理的能源部門過渡」計畫。

根據協議，擁有全球第3大熱帶雨林的印尼承諾將在2050年前實現碳中和，比原先計畫提早10年，且到2030年之前，印尼的可再生能源發電量將幾乎翻倍。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）讚揚這份協議可以成為一個模板，可在他國複製以實現世界氣候目標。

他在聲明中說，「印尼致力利用我們的能源轉型以實現綠色經濟並推動永續發展。我們感謝國際夥伴的合作和支持，以全面執行計畫並加速轉型。」

簽訂協議的西方國家表示，雅加達已做出雄心勃勃的承諾，將轉向潔淨能源，以在未來3至5年換取公私部門各100億美元的資助。

資助內容包括為印尼提供「捐贈、優惠貸款、市場利率貸款、擔保和私人投資」。該國擁有全球頂尖的煤炭蘊藏量。

美國總統拜登也稱讚雅加達在鞏固夥伴關係上的「驚人領導力」。

他說，新的加速目標「顯示各國可以如何大幅減排並增加可再生能源，同時推動創造優質就業機會，以及保護生計和社區的承諾。」

報導指，這項最新承諾屬於基礎建設夥伴關係下的一系列計畫，旨在抗衡中國的「一帶一路」，為貧困和發展中國家提供支持。（譯者：施施/核稿：戴雅真）1111115

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