王毅會拉夫羅夫談俄烏戰爭 稱樂見釋放對話訊號

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（中央社記者呂佳蓉台北16日電）中共中央政治局委員、國務委員王毅昨天在印尼峇里島20國集團（G20）領袖峰會期間會見俄羅斯外長拉夫羅夫，雙方談及烏克蘭問題。王毅說，樂見俄方釋放對話訊號。

據中國外交部網站的新聞稿，雙方見面時針對烏克蘭問題交換了看法。

王毅表示，中國國家主席習近平提出的「四個應該」與「四個共同」是中方處理烏克蘭問題的基本遵循。

他說，中方注意到俄方近日重申核戰爭打不得、不能打的既定立場，「這是俄方理性和負責任的態度」。

王毅表示，中方也樂見俄方釋放對話訊號，並同意恢復執行黑海糧食運輸協議。「中方將繼續秉持客觀公正立場，為勸和促談發揮建設性作用」。

根據中國外交部網站訊息，拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在此議題上表示，俄方對談判對話始終持開放態度。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）10月底曾否認有意在烏克蘭使用核子武器，但他形容，西方對烏克蘭衝突的行動是在確保能宰制全球，並堅稱西方注定失敗。（編輯：唐佩君）1111116