習近平與岸田文雄將會晤 北京指有重要意義

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（中央社台北16日電）中國外交部發言人毛寧今天說，中國國家主席習近平和日本首相岸田文雄將在泰國曼谷亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議期間舉行雙邊會晤，這是兩人首次正式會晤。

日本官方日前已經宣布，岸田文雄定於17日在APEC峰會的場合上，與習近平舉行日中峰會。不過，中國外交部方面直到今天才予以證實。

澎湃新聞報導，毛寧今天在例行記者會上說，這是兩國領導人首次正式會晤，具有重要意義。雙方屆時將就中日關係和共同關心的國際地區問題交換意見。

毛寧說，中日互為近鄰，同為地區重要國家。今年是中日邦交正常化50週年，雙方應順應潮流大勢，堅持和平友好，深化互利合作，妥善管控分歧，共同致力於構建契合新時代要求的中日關系。

就在幾天之前，岸田文雄13日在柬埔寨首都金邊舉行的「東亞峰會」上點名批評「中國持續且強化在東海侵害日本主權的活動」，並主張「台灣海峽的和平與穩定也是直接關係到地區安全保障的重要問題」。（編輯：張淑伶）1111116