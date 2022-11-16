APEC企業領袖高峰會 宏碁陳俊聖將分享數位化經驗

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（中央社記者呂欣憓曼谷16日專電）泰國即將舉行APEC經濟領袖會議，由泰國工商界舉辦的APEC企業領袖高峰會也同時登場，宏碁董事長陳俊聖受邀參與高峰會，主辦單位期盼聽到他對COVID-19疫情後數位化轉型的看法。

亞太經濟合作會議經濟領袖會議（APEC Economic Leaders' Meeting）將於11月18和19日在曼谷登場，共有來自21個會員體的領袖或代表與會。與此同時，由泰國工商界主辦的亞太經濟合作會議企業領袖高峰會（APEC CEO Summit）也在16到18日登場。

企業領袖高峰會著重在私部門和公部門之間的對話，宏碁董事長陳俊聖受邀參加18日下午以數位轉型（Summit Focus on Digital Transformation）為主題的討論會議，將和叫車軟體Grab的共同創辦人陳慧玲以及泰京銀行（Krungthai Bank）總經理帕永（Payong Srivanich）同台探討數位化轉型和新常態的發展。

亞太經合會企業領袖高峰會執行董事卡勝席（Kasemsit Pathomsak）今天接受中央社記者採訪表示，陳俊聖不只是宏碁董事長，同時也是亞太經合會企業諮詢委員會 （APEC Business Advisory Council, ABAC）的代表，相信陳俊聖在會議中可以分享許多看法。

卡勝席指出，現代人的生活和工作中充滿了數位化，泰國希望未來和台灣在數位化方面有更多合作，在疫情期間各國都加強了數位化機制，但各國都希望有更一致化的標準，舉例來說，大家會希望跨國支付的方式可以更一致，而不是到泰國要下載一個app，到台灣又要下載另一個app，支付的方式應該要更互相接軌。

此外，ABAC今天舉行記者會，提出他們即將要代表工商業界提供給各國領袖的建議，ABAC主席葛良凱（Kriengkrai Thiennukul）表示，他們建議要加強經濟整合，包括支持一個更強大且緊密的世界貿易組織（WTO）機制，並促成亞太自由貿易區（FTAAP）。

葛良凱指出，他們也建議APEC要對氣候變遷做出回應，包括允許交易環境貨品和服務，並建立一個再生能源貿易和投資的新架構；同時，他們也建議建立數位化的經濟和促進數位轉型，這對微型和中小型企業特別重要，今年他們特別強調網路安全、數位身分、數據分享、數位貿易、健康科技和基礎設施。（編輯：周永捷）1111116