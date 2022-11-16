更多編輯台推薦新聞：
地球人突破80億 從台灣流行音樂歌詞看世界人口變化
專題

地球人突破80億 從台灣流行音樂歌詞看世界人口變化

拜習會6重點一次看 談台海、俄烏、北韓與氣候危機
國際

拜習會6重點一次看 談台海、俄烏、北韓與氣候危機

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看
政治

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看
娛樂

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
APEC 2022
新聞專題
APEC 20221/25
首頁 / 國際

APEC資深官員會議落幕 泰國BCG經濟目標獲共識

2022/11/16 20:05
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡曼谷16日電）APEC總結資深官員會議（CSOM）今天落幕，由於俄烏戰爭讓各國陷入對立局面，外界認為今年聯合宣言恐難產。不過，台灣資深官員表示，泰國推動的BCG經濟計畫已獲各會員初步共識，正向上進行採認程序；雙部長、經濟領袖宣言則尚在撰稿階段。

APEC總結資深官員會議今天舉行，外交部國際組織司司長吳尚年、經濟部國際貿易局局長江文若下午向媒體分享資深官員會議成果。

吳尚年說明，APEC會議是逐層向上報告，APEC架構下設有4大委員會，分別是貿易暨投資委員會、經濟委員會、經濟暨技術合作委員會、預算暨管理委員會，以及數位經濟指導小組（推動數位創新）、安全通道任務小組（推動跨境人員移動），上述委員會與小組主席都須在CSOM報告成果並尋求方向指引。

換言之，CSOM可說是雙部長會議、經濟領袖會議的熱身。

不過，俄烏戰爭讓各個會員陷入意見對立狀態，外界認為今年恐難形成共識，發表聯合宣言。對此，吳尚年表示，今年俄烏戰爭在各國際組織受關注，「大家對不同議題有不同意見非常正常」，重點在於彼此透過會議交換意見，相信主辦會員會盡力納入共同立場元素。

吳尚年指出，泰國希望通過「生物、循環及綠色（BCG）經濟模式」目標，作為未來APEC推動永續工作指引，此與台灣永續相關政策目標與淨零排放路徑政策方向一致，台灣已在會中表達支持，其他會員也亦同。

她進一步說，經過連日討論，BCG目標文件在工作階層相關內容都已達初步共識，相關文件正在送交雙部長、經濟領袖進行採認程序，至於經濟領袖宣言、雙部長聲明則尚在撰稿過程中。

此外，台灣已申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），針對APEC年會期間，台灣是否會藉機與CPTPP成員國或者其他國家進行場邊交流，江文若表示，台灣一直願意加入所有經貿組織，會利用各種場合做相關交談。（編輯：潘羿菁）1111116

吳尚年
促進區域經濟整合 台灣對APEC捐款220萬美元
江文若
台美業者TTIC會議創成果 簽MOU合攻再生能源、5G 台灣形象展首赴美 10/12登場搶基礎建設法案等3政策商機
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
APEC企業領袖高峰會 宏碁陳俊聖將分享數位化經驗