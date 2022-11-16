佐科威與習近平G20峰會線上觀測雅萬高鐵運行

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（中央社記者李宗憲峇里島16日專電）印尼總統佐科威（Joko Widodo）今天與中國國家主席習近平兩人在峇里島共同觀看雅萬高鐵（KCJB）的動態測試直播影片。雅萬高鐵由中國技術製造，是東南亞首條高速鐵路。

擔任雅萬高鐵測試運行的司機有兩人，分別是中國及印尼人，他們透過視訊連線以各自語言說：「報告主席，雅萬高鐵綜合檢測車準備完畢，即將上線檢測，請指示。」 隨後，佐科威及習近平說：「開始。」

列車隨即緩緩離開車站，從影片中看來，列車速度極緩慢，之後畫面則切換至駕駛室的車廂內。月台上則有許多人揮舞著兩國的小國旗。雅萬高鐵人員解釋，檢測列車的任務是為了確保雅萬高鐵的安全。

印尼政府在20國集團（G20）領袖峰會期間，利用各國元首及國際媒體聚集在峇里島的時候，公開測試運行雅萬高鐵。

然而，這場試運行儀式並未對外公開，僅由官方提供直播影片，因此媒體無法瞭解實際試運行情況。

雅萬高鐵連接雅加達到萬隆，全長142.3公里，由印尼與中國的國營事業合組的印尼中國高鐵公司建造，為中國「一帶一路」計畫在印尼的指標工程。中國2015年取得高鐵標案後，曾宣佈2019年完工，但土地徵收、COVID-19疫情等因素導致工程延宕，目前預計明年中完工。

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隨著工程延宕，雅萬高鐵造價從中國最初提出55億美元（約新台幣1540億元），且保證無須印尼政府出資或擔保，後來追加到約60億美元，由中國國家開發銀行（China Development Bank）貸款75%，印尼中國高鐵公司籌措25%，印尼政府最後也被迫投入預算，財經媒體則報導，雅萬高鐵的造價再度追加到86億美元。

雅萬高鐵遭外界詬病之處還包括興建過程中與附近居民屢生衝突，居民日常飲用的山泉水遭切斷、房子牆面出現龜裂、下雨就淹水、工作機會沒增加，當地小店還被外來勞工白吃白喝，不斷引發民怨。（編輯：韋樞）1111116